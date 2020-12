Onde assistir ao vivo a Náutico x Guarani, pela Série B?

As equipes entram em campo nesta terça-feira (1), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando pontuar logo para sair da zona do rebaixamento, o recebe o animado , invicto a cinco partidas, nesta terça-feira (1), às 19h15 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em partida válida pela 25ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Guarani DATA Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, Pernambuco HORÁRIO 19h15 (Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Náutico vive uma situação delicada na Serie B. Os pernambucanos estão na 17ª colocação, a sete pontos do , primeiro time fora da zona do rebaixamento. A equipe não vence a oito partidas, desde a 17ª rodada, e precisa voltar a pontuar urgentemente se quiser sair dessa situação complicada.

Por outro lado, o Guarani vive seu melhor momento na competição. Sob o comando do treinador Felipe Conceição, o Bugre se recuperou na tabela, vem de vitória sobre a líder e está com 34 pontos, a seis do Juventude, primeiro membro do G-4. Longe da zona de rebaixamento, a equipe campineira quer continuar vencendo para, quem sabe, colar nos líderes e buscar uma promoção inesperada.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda, Camutanga, Ronaldo Alves e Kevyn; Rhaldney, Djavan, Bryan, Jean Carlos e Erick; Kieza (Álvaro).

Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita; Cristovam, Romércio, Walber e Bidu; Bruno Silva; Pablo, Murilo Rangel, Lucas Crispim e Todinho; Bruno Sávio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 0 Série B 25 de novembro de 2020 Juventude 1 x 0 Náutico Série B 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Náutico Série B 6 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) Náutico x de Série B 10 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 1 x 2 Guarani Série B 24 de novembro de 2020 Guarani 2 x 0 Chapecoense Série B 28 de novembro de 2020

