Onde assistir ao vivo a Náutico x Guarani, pela Série B?

Equipes disputam os três pontos neste sábado (4), às 17h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Náutioco e Guarani, disputando posições na tabela, se enfrentam neste sábado (4), às 17h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Guarani DATA Sábado, 4 de setembro de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 17h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

ONDE VAI PASSAR?



O Bugre passa o Náutico na tabela se vencer o jogo / Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

O SporTV, na TV fechada e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 1h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Com 34 pontos conquistados - nove vitórias, sete empates e cinco derrotas -, o Náutico é o sexto colocado da Série B, com chances de entrar no G4 ainda nesta rodada, dependendo de uma combinação de resultados.

Para o deulo, o Timbu contará o retorno de Djavan, que perdeu o último jogo por cuasa de uma suspensão. Por outro lado, Vinícius (suspenso), Matheus Trindade, Breno Lorran, Caio Dantas e Kieza (entregues ao departamento médico) não estão disponíveis.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro, Bryan; Djavan, Rhaldney, Jean Carlos; Tailson, Paiva e Matheus Carvalho.

GUARANI

Com um ponto a menos do que o Timbu, o Guarani está na sétima colocação depois de 21 jogos já disputados, com nove vitórias, seis empates e seis derrotas. O Bugre também tem chances de entar no G4 com uma combinação de resultados.

O Bugre terá Régis depois de seis jogos afastado por conta de uma lesão. Ronaldo Alves (suspenso), Diogo Mateus, Eduardo Person e Rafael Costa (departamento médico) não vão para o duelo.

Último treino em Campinas antes do jogo de sábado! Vamos, Bugreee 🇳🇬🏹



📸: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/9zgCLbpiOI — Guarani FC (@oficialguarani) September 2, 2021

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins, Mateus Ludke, Thales, Carlão, Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo; Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Vitória Brasileirão Série B 29 de agosto de 2021 CSA 0 x 1 Náutico Brasileirão Série B 24 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Náutico Brasileirão Série B 10 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Botafogo x Náutico Brasileirão Série B 18 de setembro de 2021 16h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 3 x 0 Operário Brasileirão Série B 24 de agosto de 2021 Vitória 1 x 0 Guarani Brasileirão Série B 21 de agosto de 2021

Próximas partidas