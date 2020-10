Onde assistir ao vivo a Náutico x Cruzeiro, pela Série B?

Raposa entra em campo neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos; veja como acompanhar na TV e na internet

Embalado com a vitória sobre o Operário na estreia de Felipão, o Cruzeiro encara o Naútico na tarde deste domingo (25), no Estádio dos Aflitos, às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada da . A partida será transmitida na Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, e Pernambuco), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Domingo, 25 de outubro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação Cruzeiro)

A partida será transmitida na Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, e Pernambuco), na TV aberta, além do SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a reação na Série B, o Cruzeiro entra em campo visando a segunda vitória consecutiva na Série B.

Para o duelo, o técnico Felipão não poderá contar com Maurício, na seleção brasileira sub-20, enquanto Daniel Guedes, retornar após cumprir suspensão.

Já o Náutico também busca se afastar do risco da zona de rebaixamento e não poderá contar com Gilson Kleina no banco de reservas, uma vez que o técnico foi diagnosticado com coronavírus.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes, Ramon, Cacá e Giovanni. Machado, Jadson e Régis; Arthur Caíke, Airton e Sassá.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e William Simões ; Rhaldney, Jhonnathan, Jorge Henrique e Jean Carlos; Erick e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 0 Juventude Série B 17 de outubro de 2020 Operário 0 x 1 Cruzeiro Série B 21 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Paraná Série B 30 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília) -SP x Cruzeiro Série B 6 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 2 Série B 13 de outubro de 2020 Oeste 0 x 1 Náutico Série B 20 de outubro de 2020

Próximas partidas