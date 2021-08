Onde assistir ao vivo a Náutico x Confiança, pela Série B?

Com objetivos bastante distintos, os times se enfrentam nesta sábado (7), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo se manter na liderança da Série B, o Náutico recebe, neste sábdo (7), às 16h30 (de Brasília), o lanterna Confiança, pela 16ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo o SporTV, em TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Confiança DATA Sábado, 07 de Agosto de 2021 LOCAL Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Wagner Jose da Silva (AL)

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

ONDE VAI PASSAR?



O Estádio dos aflitos será o palco do duelo / Foto: Reprodução/Twitter/Tiago Caldas/CNC

O SporTV, em TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 16h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

O Timbu começa a rodada como líder da Série B, mas pode ver o Coritiba, que joga nesta sexta-feira (6), dormir na liderança dependendo do resultado de seu jogo. Além disso, são três desfalques para o Náutico, que não terá o zagueiro Camutanga, o letral Bryan e o atacante Vinicius, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Carlão, Rafinha; Matheus Trindade, Rhaldney, Marciel; Jean Carlos, Matheus Carvalho e Paiva.

CONFIANÇA

No outro extremo está o Confiança, que está na lanterna da tabela da Série B, com apenas 10 pontos e duas vitórias. Se quiser se manter na segunda divisão, a reação do Confiança precisa começar.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Isaque, João Paulo; Serginho, Madison, Daniel Penha, Jhemerson, Ítalo (Gustavo Ramos); Tiago Reis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 3 x 1 Náutico Série B 30 de julho de 2021 Náutico 1 x 1 Brusque Série B 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Náutico Série B 11 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Avaí x Náutico Série B 14 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 3 x 0 Confiança Série B 31 de julho de 2021 Confiança 0 x 1 Botafogo Série B 24 de julho de 2021

Próximas partidas