Onde assistir ao vivo a Náutico x Botafogo-SP, pela Série B do Brasileiro 2020?

Times se enfrentam na Ressacada pela nona rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após tropeçarem no último jogo, e -SP duelam neste sábado (12), na Ressacada, às 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Botafogo-SP DATA Sábado, 12 de setembro de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos (PE) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Caio Falcão/CNC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Vindo de derrota e após afastar quatro jogadores (Kieza, Camutanga, Thiago e Diego Silva) por não cumprirem as medidas de isolamento social, o Náutico tem problemas para a partida deste sábado, já que o zagueiro Ronaldo Alves e os atacantes Álvaro e Matheus Carvalho seguem se recuperando de lesão. Por outro lado, o meia Jean Carlos está de volta.

Já o Botafogo-SP também de tropeço na última rodada e busca surpreender o rival fora de casa. O Pantera treinou finalizações para tentar melhor o aproveitamento ofensivo, após críticas da torcida.

Provável escalação do Náutico Jefferson; Hereda (Bryan), Carlão, Fernando Lombardi e Wilian Simões; Rhaldney, Jhonnatan, Jorge Henrique e Jean Carlos; Erick (Dadá Belmonte) e Salatiel.

Provável escalação do Botafogo-SP Darley, Valdemir, Robson, Jordan, Gilson, Elicarlos, Victor Bolt, Naldo, Luketa, Wellington Tanque e Rafinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA de 2 x 1 Náutico Série B 5 de setembro de 2020 Náutico 1 x 0 Série B 1 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Série B 18 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Náutico Série B 26 de setembro de 2020 21h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Náutico Série B 5 de setembro de 2020 Brasil de Pelotas 1 x 0 Série B 2 de setembro de 2020

Próximas partidas