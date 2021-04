Onde assistir ao vivo a Náutico x Afogados, pelo Campeonato Pernambucano?

O jogo será às 20h (de Brasília), na segunda (26); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder do Campeonato Pernambucano, o Náutico recebe o Afogados nesta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do estadual. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Afogados DATA Segunda-feira, 26 de abril de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Woshington da Silva

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Marcos Felipe Angelo da Silva

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro Silva

ONDE VAI PASSAR?



O Timbu é líder do Pernambucano / Foto: Caio Falcão/CNC

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

O Timbu tem boa vantagem na liderança do Campeonato Pernambucano. Invicto, o Náutico tem sete vitórias em sete jogos disputados no estadual.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Ronaldo Alves, Camutanga e Rafinha; Djavan. Rhaldney e Jean Carlos; Vinícius, Erick e Kieza.

AFOGADOS

O Afogados entra na rodada cinco pontos atrás da zona de classificação direta para a semifinal do Campeonato Pernambucano.

Provável escalação do Afogados: Léo; Matheus Damasceno, Heverton Luiz, Gabriel Gonçalves e Thalison; Arez, Jordan, Vinícius Vargas e Ronda; Fauver Frank e Piauí.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 2 x 1 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 Retrô 1 x 4 Náutico Campeonato Pernambucano 11 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Náutico Campeonato Pernambucano 02 de maio de 2021 16h (de Brasília) Náutico x CSA Brasileirão Série B 29 de maio de 2021 a confirmar

AFOGADOS

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 2 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 18 de abril de 2021 Central 1 x 1 Afogados Campeonato Pernambucano 14 de abril de 2021

Próximas partidas