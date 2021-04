Onde assistir ao vivo a Náutico x Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano?

Clássico será disputado neste domingo (18), às 16h (de Brasília), nos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico recebe o Santa Cruz na tarde deste domingo (18), às 16h (de Brasília), nos Aflitos, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Santa Cruz DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos - Aflitos, PE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (18).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto e líder isolado do Campeonato Pernambucano, o Náutico entra em campo com o favoritismo, apesar do técnico Hélio dos Anjos rechaçar o clima de oba-oba.

"Favoritismo, se existe, é lá fora. Deixo isso claro. São três resultados em jogo e teremos um grande adversário. Podemos vencer, empatar ou perder, mas pode ter certeza que não tem essa questão de favoritismo ou de oba oba no meu trabalho. Não existe soberba para um grupo que não ganhou nada ainda. Um grupo que busca auto-afirmação e que sofreu muito novembro passado (na luta para escapar do rebaixamento à Série C). Estamos conscientes que temos de apresentar algo a mais nesse jogo pela grandeza do adversário. Não existe favoritismo, pelo menos aqui dentro, em hipótese alguma", afirmou o treinador.

Para o confronto, Hélio dos Anjos terá o retorno zagueiro Camutanga, que cumpriu suspensão na última rodada.

Já o Santa Cruz, na terceira posição, com oito pontos, terá a estreia de Alexandre Gallo no comando técnico Tricolor.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Fernando Pileggi, William Alves, Célio Santos e Alan Cardoso; Caetano, Derley e Karl; Chiquinho, Madson e Pipico.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Ronaldo Alves, Camutanga e Rafinha; Djavan. Rhaldney e Jean Carlos; Vinícius, Erick e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Cianorte 1 x 0 Santa Cruz Copa do Brasil 13 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Salgueiro Campeonato Pernambucano 21 de abril de 2021 19h (de Brasília) Santa Cruz x Sete de Setembro Campeonato Pernambucano 25 de abril de 2021 16h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Salgueiro 2 x 3 Náutico Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021 Retrô 1 x 4 Náutico Campeonato Pernambucano 11 de abril de 2021

Próximas partidas