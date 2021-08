Onde assistir ao vivo a Monaco x Shakhtar Donetsk, pela fase preliminar da Champions League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), Stade Louis II, a partir das 16h (de Brasília); veja acompanhar na TV e na internet

O Monaco recebe Shakhtar Donetsk nesta terça-feira (17), no Stade Louis II, a partir das 16h (de Brasília), em jogo de ida da terceira fase pré-eliminatória da Champions League. As equipes lutam por uma vaga nos grupos da competição europeia. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Monaco x Shakhtar Donetsk DATA Terça-feira, 17 de agosto de 2021 LOCAL Stade Louis II, Mônaco - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Monaco quer a vitória em casa / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de eliminar o Sparta Praga, o Monaco agora tem um rival ucraniano pela frente em sua busca por uma vaga na fase de grupos da Champions League.

Découvrez le programme de nos 🔴⚪️ avant les deux rencontres consécutives au Stade Louis-II 👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 16, 2021

O time monegasco segue sem poder contar co Benjamin Lecomte, enquanto Benoit Badiashile é dúvida para o jogo desta terça-feira. Por outro lado, Golovin, Caio Henrique e Ben Yedder foram relacionados.

Do outro lado, o Shakhtar Donetsk passou pelo Genk e quer um triunfo fora de casa para tentar deixar a sua classificação encaminhada.

A equipe ucraniana não terá Junior Moraes disponívels, já que o atacante segue se recuperando de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho. Por outro lado, Pedrinho, com problema muscular, é dúvida. Traore é a esperança de gols do time.

Provável escalação do Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Martins, Fofana, Tchouameni, Golovin; Ben Yedder, Volland.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Marlon, Kryvtsov, Matvienko; Stepanenko, Antonio; Tete, Patrick, Solomon; Traore.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

MONACO

JOGO CAMPEONATO DATA Lorient 1 x 0 Monaco Ligue 1 13 de agosto de 2021 Monaco 3 x 1 Sparta Praga Champions League 10 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Monaco x Lens Ligue 1 21 de agosto de 2021 12h (de Brasília) Shakhtar Donetsk x Monaco Champions League 25 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Shakhtar Donetsk 2 x 0 Metalist Campeonato Ucraniano 10 de agosto de 2021 Shakhtar Donetsk 2 x 1 Genk Champions League 4 de agosto de 2021

Próximas partidas