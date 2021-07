Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela oitava rodada da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Mirassol recebe o Criciúma neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em duelo válido pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo da TV Nsports , na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Criciúma DATA Sábado, 17 de julho de 2021 LOCAL Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jose Wellington Bandeira (ES)

Assistentes: Fabio Faustino dos Santos e Paulo Peterson Rangel Casanova (ES)

Quarto árbitro: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

ONDE VAI PASSAR?



As equipes se enfretam pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro Série C / Foto: Léo Roveroni/Ag. Mirassol/Divulgação

A TV Nsports , na internet, é o serviço de streaming que vai transmitir o jogo deste sábado (17), às 11h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mirassol e Paraná estão no Grupos B, do Campeonato Brasileiro da Série C, o Mirassol segue na oitava colocação com 7 pontos e vem de três derrotas seguidas no campeonato, a equipe de Eduardo Baptista apenas conquistou seus pontos no começo do campeonato vem com a equipe completa para o duelo.

O Criciúma por sua vez, está na segunda colocação do grupo B com 14 pontos, mas vem de uma derrota para o Botafogo-SP por 3 a 1. A equipe não deve ter maiores problemas para estapartida no interior de São Paulo.

Finalizada a preparação em Ribeirão Preto!! 💪🐯



Agradecemos o @botafogofsa por disponibilizar o CT e toda a estrutura ao Tigre durante esses três dias de trabalho.



No início da tarde iniciamos a viagem para São José do Rio Preto.



📸 Celso da Luz | Criciúma E.C. #VamosTigre pic.twitter.com/YYi3LQNESk — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) July 15, 2021

Provável escalação do Mirassol: Matheus; Jeferson, Renan Dutra, Rean Diniz, Foguinho; Daniel, Neto Moura, Sousa; Lucas Silva, Fabricio e Raphael Macena.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Alemão, Rodrigo, Marcel Scalese, Helder; Dudu Vieira, Eduardo, Dudu Figueiredo; Hygor, Felipe Mateus e Luiz Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA São José 2 x 1 Mirassol Série C 4 de julho de 2021 Mirassol 0 x 3 Paraná Série C 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Mirassol Série C 24 de julho de 2021 17h (de Brasília) Mirassol x Oeste Série C 1 de agosto de 2021 12h (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 2 x 0 Paraná Série C 4 de julho de 2021 Botafogo-SP 3 x 1 Criciúma Série C 12 de julho de 2021

Próximas partidas