Onde assistir ao vivo a Mirassol x Atlético-MG, pela segunda fase da Copinha 2022?

Atlético-MG e Mirassol se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), às 18h (de Brasília), no Estádio Manuel Francisco Ferreira, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do Youtube Paulistão, na internet.

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Manuel Francisco Ferreira - SP HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Youtube Paulistão, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Manuel Francisco Ferreira.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer os dois primeiros jogos e garantir a classificação para a próxima fase com uma rodada de antecedência, o Atlético-MG foi derrotado pelo Linense por 1 a 0 e encerrou a fase de grupos na segunda posição do grupo 4 com seis pontos.

A equipe mineira luta pelo seu quarto título da Copa São Paulo. O Galo foi campeão em 1975, 1976 e 1983, quando venceu Ponte Preta, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto nas finais, respectivamente.

Do outro lado, o Mirassol, com 100% de aproveitamento, terminou a primeira fase na liderança do grupo 3 com nove pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Gabriel Delfin, Carlos Daniel, Cauê, Romulo e Thomaz, Daniel Borges, Emanuel, Vitinho e Júlio Cesar, Kaian e Guilherme.

Provável escalação do Mirassol: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 7 x 0 Confiança Copinha 5 de janeiro de 2022 Mirassol 3 x 2 Sport Copinha 8 de janeiro de 2022

ATLÉTICO-MG