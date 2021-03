Onde assistir ao vivo a Milan x Udinese, pelo Campeonato Italiano?

A Udinese vai à Milão enfrentar o vice-líder italianao, Mila. O jogo da 25ª rodada da Serie A será nesta quarta-feira (3), às 16h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo no SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, em TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

Quatro pontos atrás da líder Inter de Milão, o Milan segue sua briga pelo título italiano. No entanto, por alguns jogos, o time não conta com o artilheiro Zlatan Ibrahimovic, que tem uma lesão muscular na coxa.

Mandzukic, Bennacer e Çalhanoglu também estão lesionados e não estão à disposição.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Leão

A udinses tem uma campanha de meio de tabela, o time ocupa apenas a 12ª posição da tabela, com 28 pontos. Para o jogo, Jajalo, Pussetto e Forestieri são desfalques, devido a lesões.

