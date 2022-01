Onde assistir ao vivo a Milan x Roma, pelo Campeonato Italiano?

Milan e Roma se enfrentam na tarde desta quinta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Roma DATA Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O clássico desta quinta-feira, no San Siro, será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando seguir na cola da líder Internazionale, o Milan retorna aos gramados após a pausa de 15 dias.

Ibrahimovic, Rafael Leão e Ante Rebic, recuperados de lesão, retornam, mas Bennacer, Kessie e Fode Ballo-Toure, representando suas respectivas seleções na Copa das Nações, devem ficar afastados por pelo menos uma quinzena.

Já a Roma, com 32 pontos, não confirmou seus casos atuais da Covid-19, mas acredita-se que Borja Mayoral, Chris Smalling e Fuzato sejam os três casos positivos.

Provável escalação do Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Tonali; Messias, Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Provável escalação do Roma: Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 1 Napoli Serie A italiana 19 de dezembro de 2021 Empoli 2 x 4 Milan Serie A italiana 22 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venezia x Milan Serie A italiana 9 de janeiro de 2022 8h30 (de Brasília) Milan x Genoa Coppa Italia 13 de janeiro de 2022 17h (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 4 Roma Serie A italiana 18 de dezembro de 2021 Roma 1 x 1 Sampdoria Seria A italiana 22 de dezembro de 2021

Próximas partidas