Onde assistir ao vivo a Milan x Napoli, pelo Campeonato Italiano?

Clássico acontece neste domingo (14), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Milan e Napoli se enfrentam neste domingo (14), às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, jogo válido pela 27ª rodada da Serie A TIM. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, via streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Napoli DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

O Bandsports exibirá o jogo deste domingo (14), às 16h45 (de Brasília), na TV fechada. O Estádio TNT Sports transmite a partida via streaming. Na Goal, você pode seguir o minuto a minuto do clássico italiano em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em segundo lugar com seis pontos a menos que a líder Inter, o Milan ainda sonha com o título do Campeonato Italiano na atual temporada. Stefano Pioli deve levar à campo o que tem de melhor à disposição no momento. Zlatan Ibrahimovic, com lesão no adutor esquerdo, é o principal desfalque dos Rossoneri.

O Napoli quer se aproximar mais das vagas para as competições europeias. Com um jogo a menos do que os demais concorrentes, a equipe napolitana pode entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões se vencer o Milan e torcer pro tropeços dos rivais.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Castillejo; Leao.

Provável escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabián Ruiz, Demme, Politano, Zielinski; Insigne e Mertens.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 0 x 2 Milan Serie A TIM 7 de março de 2021 Manchester United 1 x 1 Milan Europa League 11 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Manchester United Europa League 18 de março de 2021 17h (de Brasília) Fiorentina x Milan Serie A TIM 21 de março de 2021 14h (de Brasília)

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 3 x 3 Napoli Serie A TIM 3 de março de 2021 Napoli 3 x 1 Bologna Serie A TIM 7 de março de 2021

Próximas partidas