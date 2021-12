Onde assistir ao vivo a Milan x Napoli, pela Serie A italiana?

Neste domingo (19), O Milan recebe o Napoli em clássico eletrizante no San Siro, às 16h45 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Napoli DATA Domingo, 19 de dezembro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na caça ao líder, o Milan conta com o apoio de sua torcida para continuar firme na luta pelo título da Serie A.

Os Rossoneri têm inco baixas para o duelo deste domingo: Rebic, Kjaer, Calabri, Pellegri e Rafael Leão estão todo machucados. Por outro lado, Olivier Giroud está recuperado e pode ser relacionado.

Há três jogos sem vencer, o Napoli caiu para a quarta posição do Campeonato Italiano e quer o triunfo no clássico para voltar a se aproximar dos líderes.

Osimhen, Mário Rui, Koulibaly e Lobotka, lesionados, desfalcam os napolitanos, enquanto Insige e Fabián Ruiz são dúvidas.

Provável escalação do Milan: Silvestri; Samir, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Makengo, Walace, Udogie; Deulofeu; Beto.

Provável escalação do Napoli: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 0 x 1 Empoli Campeonato Italiano 12 de dezembro de 2021 Napoli 3 x 2 Leicester Europa League 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Spezia Campeonato Italiano 22 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília) Juventus x Napoli Campeonato Italiano 6 de janeiro de 2022 16h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Udinese 1 x 1 Milan Serie A italiana 11 de dezembro de 2021 Milan 1 x 2 Liverpool Champions League 7 de dezembro de 2021

Próximas partidas