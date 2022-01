Onde assistir ao vivo a Milan x Juventus, pelo Campeonato Italiano?

Milan e Juventus fazem clássico eletrizante neste domingo (23), às 16h45 (de Brasília), em Milão, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da Espn 4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Juventus DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Espn Brasil 4, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, no Allianz Stadium. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após tropeçar na última rodada, o Milan precisa de um triunfo no clássico para manter a vice-liderança, podendo, até, alcançar a ponta dependendo do resultado do jogo da Inter.

Os Rossoneri contam com o retorno de Tonali e Bennacer, enquanto Tomori e Kjaer seguem fora.

Do outro lado, a Juventus também quer ganhar para tentar entrar ou, ao menos, seguir encostada no G-4.

Chiesa é o único desfalque da Velha Senhora para o dérbi. O técnico Massimiliano Allegri contará com o retorno de Bernardeschi, recuperado de lesão.

Provável escalação da Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Locatelli, Rabiot; McKennie, Dybala, Bernardeschi; Morata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 1 Sampdoria Copa da Itália 18 de janeiro de 2022 Juventus 2 x 0 Udinese Serie A italiana 15 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Verona Serie A italiana 6 de fevereiro de 2022 A confirmar Juventus x Sassuolo Copa da Itália 9 de fevereiro de 2022 A confirmar

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Spezia Serie A italiana 17 de janeiro de 2022 Milan 3 x 1 Genoa Copa da Itália 13 de janeiro de 2022

Próximas partidas