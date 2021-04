Onde assistir ao vivo a Milan x Genoa, pela Serie A italiana?

No domingo (18), às 7h30 (de Brasília), os times se enfrentam pela 3 rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Genoa recebe o Milan, no domingo (18), às 7h30 (de Brasília), em San Siro A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Genoa DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 7h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Estádio TNT Sports é quem vai passar o jogo deste doingo (18), às 7h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

Há 11 pontos da líder Inter de Milão, o time de Stefano Pioli tem 63 e oito rodadas para tentar se aproximar do maior rival. A Juventus, com 62 e a Atalanta, com 61, são equipes que ainda sonham com a primeira colocação também.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao.

GENOA

Em 14º lugar, com 32, o Genoa, de Davide Ballardini, dificilmente será rebaixado, pois o Cagliari, primeiro no Z-3, tem 22 pontos, mas após um empate e uma derrota nas últimas rodadas, quer voltar a vencer no Italiano.

Provável escalação do Genoa: Perin; Masiello, Radavanovic e Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Rovella e Zappacosta; Scamacca e Pandev.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 1 Sampdoria Serie A 3 de abril de 2021 Parma 1 x 3 Milan Serie A 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Sassuolo Serie A 21 de abril de 2021 13h30 (de Brasília) Lazio x Milan Seria A 26 de abril de 2021 15h45 (de Brasília)

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1 x 1 Fiorentina Serie A 3 de abril de 2021 Juventus 3 x 1 Genoa Serie A 11 de abril de 2021

Próximas partidas