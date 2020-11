Onde assistir ao vivo a Milan x Fiorentina, pela Serie A?

Pela nona rodada, as equipes se enfrentam no doming (29), às 11 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O , líder do Campeonato Italiano, enfrenta a , neste domingo (29), às 11h (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada . A partida terá transmissão ao vivo no EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Fiorentina DATA Domingo, 29 de novembro de 2020 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 11h (Brasília)

O Milan quer se manter no topo da tabela / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto, o Milan é o líder da com 20 pontos conquistados. No entanto, uma baixa importante pode diminuir o ritmo da equipe: Ibrahimovic está lesionado e ainda deve desfalcar o time por mais algumas semanas.

Do outro lado, a Fiorentina segue na parte debaixo da tabela, apenas três pontos à frente da zona do rebaixamento.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Diaz, Calhanoglu, Castillejo; Rebic.

Provável escalação da Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Biraghi, Amrabst, Duncan, Castrovilli, Bonaventura; Vlahovic, Kouame

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Milan 26 de novembro de 2020 1 x 3 Milan Serie A 22 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Liga Europa 3 de dezembro de 2020 14h55 (de Brasília) x Milan Serie A 6 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília)

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Fiorentina Coppa da 25 de novembro de 2020 Fiorentina 0 x 1 Benevento Serie A 22

Próximas partidas