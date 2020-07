Onde assistir ao vivo a Milan x Atalanta, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (24), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Faltando três rodadas para o término do Campeonato Italiano, e entram em campo nesta sexta-feira (24), às 16h45 (de Brasília), no San Siro. A partida não terá transmissão ao vivo no .

QUANDO É?

JOGO Milan x Atalanta DATA Sexta-feira, 24 de julho de 2020 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 16h45 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a sexta posição do Campeonato Italiano, com 59 pontos, o Milan não terá alguns jogadores importantes no duelo contra o Atalanta. O meia Ismael Bennacer está suspenso, enquanto o trio defensivo Alessio Romagnoli, Theo Hernandez e Andrea Conti estão machucados.

Enquanto isso, o Atalanta entra em campo visando reduzir a diferença para a . No momento, seis pontos separa o líder do vice-líder.

Timothy Castagne está suspenso e será substituído pelo lateral Hans Hateboer.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calábria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie; Saelemaekers, Biglia, Calhanoglu; Rebic; Ibrahimovic.

Provável escalação do Atalanta: Gollini; Tolói, Caldara, Sutalo; Hateboer, Roon, Freuler, Gosens; Gómez; Muriel, Pasalic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 5 x 1 Campeonato Italiano 18 de julho de 2020 1 x 2 Milan Campeonato Italiano 21 de julho de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Milan Campeonato Italiano 29 de julho de 2020 14h30 (de Brasília) Milan x Campeonato Italiano 2 de agosto de 2020 A determinar

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 1 x 1 Atalanta Campeonato Italiano 18 de julho de 2020 Atalanta 1 x 0 Bologna Campeonato Italiano 21 de julho de 2020

Próximas partidas