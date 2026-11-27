Horário de Miami Dolphins x New York Jets

NFL 29 de nov. de 2026 - 13:00 Hard Rock Stadium

O Miami Dolphins recebe o New York Jets no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, em um confronto entre equipes da AFC Leste pela 12ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 14:00 (BRT).

Sob pressão, o New York Jets (3-8) busca a recuperação e a primeira vitória do técnico Aaron Glenn contra um rival da AFC Leste. O adversário é o Miami Dolphins (1-9), cuja única vitória na temporada veio justamente sobre os Jets, na 7ª semana.

Onde assistir a Miami Dolphins x New York Jets

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.



Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN. O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, serve principalmente para contornar restrições geográficas e bloqueios de transmissões locais. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, o torcedor pode assistir a jogos fora de seu mercado local ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e abrangentes, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia da VPN impede que provedores de internet reduzam sua velocidade de conexão durante transmissões com muito tráfego, protege seus dados pessoais em redes Wi-Fi públicas e permite acessar assinaturas de streaming de seu país, como o YouTube TV, durante viagens ao exterior.

Notícias dos times: Miami Dolphins x New York Jets

Notícias do Miami Dolphins

Situação dos quarterbacks : O novato Kyle McCord deve ser titular pelo terceiro jogo consecutivo na posição de quarterback, já que Malik Willis, o titular habitual, está na lista de lesionados por uma lesão muscular na região abdominal/virilha. O técnico Jeff Hafley observou que McCord está desenvolvendo entrosamento com seus recebedores nos treinos, mas Miami espera uma reação após o novato completar apenas 12 passes para 102 jardas na derrota por 26 a 9 para o Buffalo, na semana passada.

: O novato Kyle McCord deve ser titular pelo terceiro jogo consecutivo na posição de quarterback, já que Malik Willis, o titular habitual, está na lista de lesionados por uma lesão muscular na região abdominal/virilha. O técnico Jeff Hafley observou que McCord está desenvolvendo entrosamento com seus recebedores nos treinos, mas Miami espera uma reação após o novato completar apenas 12 passes para 102 jardas na derrota por 26 a 9 para o Buffalo, na semana passada. Avaliação da linha ofensiva : Após as dificuldades do right tackle Austin Jackson, que também lida com lesões no cotovelo e no joelho, Hafley confirmou que a comissão técnica discutiu deslocar Kadyn Proctor, novato escolhido na primeira rodada do draft, da posição de left guard para a de tackle. No entanto, a expectativa é que Proctor permaneça como guard na 12ª semana.

: Após as dificuldades do right tackle Austin Jackson, que também lida com lesões no cotovelo e no joelho, Hafley confirmou que a comissão técnica discutiu deslocar Kadyn Proctor, novato escolhido na primeira rodada do draft, da posição de left guard para a de tackle. No entanto, a expectativa é que Proctor permaneça como guard na 12ª semana. Queda no jogo terrestre : O ataque terrestre de Miami não alcançou a marca de 100 jardas em quatro jogos consecutivos. Isso aumenta a pressão sobre os running backs Ollie Gordon II e Jaylen Wright para estabelecer um ataque equilibrado e proteger McCord da pressão ao quarterback exercida por New York.

: O ataque terrestre de Miami não alcançou a marca de 100 jardas em quatro jogos consecutivos. Isso aumenta a pressão sobre os running backs Ollie Gordon II e Jaylen Wright para estabelecer um ataque equilibrado e proteger McCord da pressão ao quarterback exercida por New York. Elenco e baixas pelo restante da temporada: O defensive tackle Zach Sieler segue fora pelo restante da temporada. Antes da 12ª semana, os Dolphins incluíram o punter Jack Browning no elenco de 53 jogadores, enquanto Bradley Pinion, titular da posição, continua lidando com uma lesão na virilha direita.

Notícias do New York Jets

Reforços na linha defensiva : O técnico Aaron Glenn recebeu notícias importantes para a defesa: os defensive tackles T'Vondre Sweat (joelho) e David Onyemata (abdômen) foram autorizados a iniciar o retorno da lista de lesionados e participaram integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira. Para abrir espaço para a esperada ativação de Onyemata, New York dispensou os jogadores de linha defensiva Payton Page e Isaiahh Loudermilk.

: O técnico Aaron Glenn recebeu notícias importantes para a defesa: os defensive tackles T'Vondre Sweat (joelho) e David Onyemata (abdômen) foram autorizados a iniciar o retorno da lista de lesionados e participaram integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira. Para abrir espaço para a esperada ativação de Onyemata, New York dispensou os jogadores de linha defensiva Payton Page e Isaiahh Loudermilk. Novato de destaque na pressão ao quarterback : O edge rusher David Bailey vem se destacando em sua primeira temporada. Ele chega à 12ª semana com 9,5 sacks em seus dez primeiros jogos e lidera a NFL com seis fumbles forçados. Bailey conseguiu dois dos seis sacks de New York na vitória por 27 a 24 sobre o Los Angeles Chargers no último domingo.

: O edge rusher David Bailey vem se destacando em sua primeira temporada. Ele chega à 12ª semana com 9,5 sacks em seus dez primeiros jogos e lidera a NFL com seis fumbles forçados. Bailey conseguiu dois dos seis sacks de New York na vitória por 27 a 24 sobre o Los Angeles Chargers no último domingo. Identidade ofensiva : O quarterback Geno Smith está saudável e não consta mais no relatório de lesões após lidar com um problema no tornozelo na semana passada. New York aposta fortemente em um jogo terrestre com os running backs Breece Hall e Braelon Allen para controlar o relógio e assegurar as vitórias.

: O quarterback Geno Smith está saudável e não consta mais no relatório de lesões após lidar com um problema no tornozelo na semana passada. New York aposta fortemente em um jogo terrestre com os running backs Breece Hall e Braelon Allen para controlar o relógio e assegurar as vitórias. Condição física dos recebedores: Os wide receivers Omar Cooper Jr. (tornozelo/virilha) e Isaiah Williams (costelas) desfalcaram o time na vitória sobre os Chargers na 11ª semana. Williams participou integralmente do treino de quinta-feira, mas Cooper segue sem treinar.