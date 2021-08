Onde assistir ao vivo a Manchester United x Leeds, pela Premier League?

Equipes duelam neste sábado (14), no Old Trafford, pela primeira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela primeira rodada da Premier League, o Manchester United recebe o Leeds neste sábado (14), no Old Trafford, a partir das 8h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Leeds DATA Sábado, 14 de agosto de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils querem a vitória na estreia do inglês (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

O Manchester United inicia a sua caminhada na Premier League com uma série de desfalques: Marcus Rashford, Alex Telles, Dean Henderson, Jesse Lingard, Phil Jones, Eric Bailly e Amad Diallo estão fora do jogo deste sábado.

Além disso, Edinson Cavani ganhou tempo extra de folga após participar da Copa América e também não vai para o jogo. No entanto, nomes de peso como Pogba e Bruno Fernandes estão confirmados.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; Pogba, Fernandes, Greenwood; Martial.

LEEDS

Do outro lado, o Leeds de Marcelo Bielsa quer aproveitar os desfalques do rival para somar seus primeiros pontos no inglês.

📰 #LUFC is pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new contract to remain in charge — Leeds United (@LUFC) August 12, 2021

O time não terá Diego Llorente, com problema muscular. No ataque, Bamford é a esperança de gols.



Provável escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Firpo; Raphinha, Dallas, Rodrigo, Phillips, Harrison; Bamford.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 4 x 0 Everton Amistoso 7 de agosto de 2021 Manchester United 2 x 2 Brentford Amistoso 28 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Manchester United Premier League 22 de agosto de 2021 10h (de Brasília) Wolverhampton x Manchester United Premier League 29 de agosto de 2021 12h30 (de Brasília)

LEEDS

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 2 x 2 Villarreal Amistoso 7 de agosto de 2021 Ajax 4 x 0 Leeds Amistoso 4 de agosto de 2021

Próximas partidas