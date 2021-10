Onde assistir ao vivo a Manchester United x Everton, pela Premier League?

Equipes duelam neste sábado (2), às 8h30 (de Brasília), em Old Trafford; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E teremos confronto envolvendo um dos membros do "Big Six" neste final de semana: o Manchester United recebe o Everton neste sábado (2), a partir das 8h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela sétima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ , na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja mais informações da partida:

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Everton DATA Sábado, 2 de outubro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O United quer voltar a vencer em Old Trafford/ Foto: Getty Images

O Star+, por streaming, é o canal que irá transmitir a partida deste sábado (2). Na Goal , você acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

O Manchester United, vindo de vitória milagrosa no último lance diante do Villarreal, pela Liga dos Campeões da Uefa, quer manter a boa fase e também voltar a vencer na Premier League.

Para o confronto, Ole Gunnar Solksjaer pode realizar algumas trocas: é bem possível que nomes como Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, que jogaram a partida inteira pela Champions, sejam poupados.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Shaw, Lindelof, Varane e Wan-Bissaka; Matic e Fred; Greenwood, Lingard e Pogba; Cristiano Ronaldo (Cavani).

EVERTON

Na quinta colocação da Premier League , o Everton vai vivendo bom início de temporada e está a apenas um bom do arquirrival Liverpool, líder do campeonato.

Assim, caso vença o Manchester United, pode até terminar a rodada na liderança, como o fez em algumas ocasiões em 2020/21. Para o confronto, Rafa Benítez, porém, terá vários problemas: nomes como Richarlison, Coleman e Calvert-Lewin estão fora por lesão, enquanto Pickford, André Gomes e Gbamin tabém são dúvidas.

Provável escalação do Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane e Digne; Townsend, Doucouré, Allan e Iwobi; Gray e Rondón.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 0 x 1 Aston Villa Premier League 25 de setembro de 2021 Manchester United 2 x 1 Villarreal Liga dos Campeões da Uefa 29 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester x Manchester United Premier League 16 de outubro de 2021 11h (de Brasília) Manchester United x Atalanta Liga dos Campeões da Uefa 20 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

EVERTON

JOGO CAMPEONATO DATA QPR (8) x (7) Everton Copa da Inglaterra 21 de setembro de 2021 Everton 2 x 0 Norwich Premier League 25 de setembro de 2021

Próximas partidas