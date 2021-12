Onde assistir ao vivo a Manchester United x Burnley, pela Premier League?

O Manchester United recebe o Burnley nesta quinta-feira (30), no estádio Old Trafford, às 17h15 (de Brasília), pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivoda ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Burnley DATA Quinta-feira, 30 de dezembro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Manchester United entra em campo nesta quinta-feira buscando uma vitória para tentar entrar no G-6 da Premier League.

Os Red Devils seguem sem poder contar com Paul Pogba, lesionado, enquanto Lindelof testou positivo para o covid-19.

Já Bruno Fernandes é outra ausência, devido a suspensão. Jadon Sancho e Cavani podem aparecer entre os titulares do técnico Rangnick.

Do outro lado, o Burley precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento.

Maxwel Cornet está recuperado de lesão e reforça a equipe, enquanto Ashley Barnes e Connor Roberts continuam fora.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Van de Beek; Ronaldo, Cavani.

Provável escalação do Burnley: Pope; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Cornet, Wood.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1 x 1 Manchester United Premier League 27 de dezembro de 2021 Norwich 0 x 1 Manchester United Premier League 11 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Wolverhampton Premier League 3 de janeiro de 2022 14h30 (de Brasília) Manchester United x Aston Villa Copa da Inglaterra 10 de janeiro de 2022 16h55 (de Brasília)

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 0 West Ham Premier League 12 de dezembro de 2021 Newcastle 1 x 0 Burnley Premier League 4 de dezembro de 2021

Próximas partidas