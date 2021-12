Onde assistir ao vivo a Manchester United x Arsenal, pela Premier League?

Mais um clássico no Campeonato Inglês! Nesta quinta-feira (2), Manchester United e Arsenal se enfrentam no Old Trafford, às 17h15 (de Brasília), pela 14ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Arsenal DATA Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa e agora sob nova direção, o Manchester United vai em busca da vitória para tentar se aproximar do G-6 da Premier League.

Os Red Devils contam com o retorno de Maguire, que cumpriu suspensão. Por outro lado, Pogba, Cavani e Varane seguem no departamento médico, enquanto Luke Shaw é dúvida.

Já o Arsenal sabe que um triunfo no clássico pode colocá-lo dentro do G-4 (zona de classificação à Champions League).

Saka, com problema muscular, deve ser desfalque nos Gunners, enquanto Kolasinac e Xhaka continuam lesionados.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Matic, Fred, McTominay; Fernandes; Sancho, Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Everton: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares; Partey, Lokonga; Martinelli, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 x 1 Manchester United Premier League 28 de novembro de 2021 Villarreal 0 x 2 Manchester United Champions League 23 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Crystal Palace Premier League 5 de dezembro de 2021 11h (de Brasília) Manchester United x Young Boyes Champions League 8 de dezembro de 2021 17h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 0 Newcastle Premier League 27 de novembro de 2021 Liverpool 4 x 0 Arsenal Premier League 20 de novembro de 2021

Próximas partidas