Onde assistir ao vivo a Manchester United x Arsenal, pela Premier League?

O jogo será no domingo (1), às 13h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e voltam a disputar a Premier League neste domingo (1), às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford, pela sétima rodada do Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Arsenal DATA Domingo, 1 de novembro de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, IING HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Arsernal vai a Manchester para o jogo da PL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Depois da goleada aplicada sobre o na Liga dos Campeões, o Manchester United volta a entrar em campo pela Premier League. Com um jogo a menos, os Devils começam a rodada apenas na 15ª colocação. Para o jogo, além dos lesionaods, Martial, suspenso é desfalque, enquanto Cavani deve começar jogando.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani

Mais artigos abaixo

ARSENAL

Assim como o adversário, o Arsenal vem de vitória larga em competição europeia - um 3 a 0 na . Co desflaques de longa data, os Gunner não tem suspnsos para a partida, que deve ter Willian como titular.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Mustafi, Gabriel, Tierney; Bellerin, Partey, Xhaka, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 5 x 0 RB Leipzig Liga dos Campeões 28 de outubro de 2020 Manchester Uinted 0 x 0 Premier League 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Istanbul x Manchester United Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020 14h55 (de Brasília) x Manchester United Premier League 7 de novembro de 2020 9h30 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 3 x 0 Dundalk Liga Europa 29 de outubro de 2020 Arsenal 0 x 1 Premier League 25 de outubro de 2020

Próximas partidas