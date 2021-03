Onde assistir ao vivo a Manchester City x Wolverhampton, pela Premier League?

No Etihad Stadium, equipes se enfrentam neste terça-feira (2); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta terça-feira (2 de março), Manchester City e Wolverhampton se enfrentam, no Etihad Stadium, a partir das 17h (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Wolverhampton DATA Terça-feira, 2 de março de 2021 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Citizens querem manter a folga na ponta do inglês / Foto: Getty Images

A partida será transmisitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h (de Brasília).

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Novamente sem Nathan Aké, Pep Guardiola não deve ter outros grandes desfalques para o jogo. Sergio Agüero, que voltou de lesão recentemente, deve ser deixado de fora do confronto contra o Wolves e Gabriel Jesus deve ser o titular no ataque do City mais uma vez.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Sterling, Jesus.

WOLVERHAMPTON

Diferentemente do rival, Nuno Espírito Santo terá várias ausências, como Fernando Marcal, Willy Boly, Raul Jimenez e Daniel Podence. O brasileiro Willian José deve ser titular nesta terça-feira.

Provável escalação do Wolverhampton: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Moutinho, Jonny; Traore, Willian José, Neto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Monchengladbach 0 x 2 Manchester City Champions League 24 de fevereiro de 2021 Manchester City 2 x 1 West Ham Premier League 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Manchester United Premier League 7 de março de 2021 13h30 (de Brasília) Manchester City x Southampton Premier League 10 de março de 2021 15h (de Brasília)

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Wolves 1 x 0 Leeds Premier League 19 de fevereiro de 2021 Newcastle 1 x 1 Wolves Premier League 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas