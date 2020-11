Onde assistir ao vivo a Manchester City x Olympiacos, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com 100% de aproveitamento e líder do grupo C, o enfrenta o Olympiacos na tarde desta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo no Space, na TV fechada, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Olympiacos DATA Terça-feira, 3 de novembro de 2020 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Space, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com cinco vitórias e dois empates seguidos na temporada, o Manchester City entra em campo nesta terça-feira (3) buscando manter o aproveito de 100% na Liga dos Campeões para seguir isolado na liderança do grupo C. Atualmente, registra seis pontos, três a mais que o , segundo colocado.

Para o duelo, o técnico Pep Guardiola segue sem contar com Gabriel Jesus e Aguero. Desta forma, Ferran Torres pode ganhar mais uma oportunidade no time titular.

A dupla defensiva Fernandinho e Mendy também são defalques, mas Nathan Ake retornou de lesão e pode começar o duelo.

Quanto ao Olympiacos, o técnico Pedro Martins não terá um trio de jogadores diagnosticados com coronavírus: Mady Camara, Ousseynou Ba e Hillal Soudani.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Garcia, Ake, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Torres, Foden.

Provável escalação do Olympiacos: Sá; Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas; M'Vila, Bouchalakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras; El Arabi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Olympique 0 x 3 Manchester City Champions League 27 de outubro de 2020 x Manchester City Premier League 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 8 de novembro de 2020 13h30 (de Brasília) x Manchester City Premier League 21 de novembro de 2020 14h30 (de Brasília)

OLYMPIACOS

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 2 x 0 Olympiacos Champions League 27 de outubro de 2020 Olympiacos 2 x 0 Apollon Smyrnis Super Liga Grega 31 de outubro de 2020

