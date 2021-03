Onde assistir ao vivo a Manchester City x Manchester United, pela Premier League?

Manchester City e Manchester United se enfrentam pelo clássico inglês neste domingo (7), às 13h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV aberta. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

A ESPN Brasil, naTV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 13h30. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Em busca da 22ª vitória seguida, o Manchester City, líder da Premier League, não tem desfalques para o clássico. Ake, que estava afastado por lesão, deve voltar ao time, de acordo com Pep Guardiola.

PEP 💬 "Sempre pensamos que podemos fazer melhor. Mas é sobre como lidamos com bons momentos. Quando você ganha algo, não significa que vai ganhar no futuro. Temos sido magníficos, ninguém pode negar, mas não acaba em março. Eu vejo algo na equipe. Todo mundo quer vencer."

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Sterling e Foden

O United, vice-líder do Inglês, vem de três empates seguidos sem gols

Pogba, Jones, Mata estão fora do jogo, enquanto De Gea, Van de Beek, Martial ainda são tratados como dúvidas.

