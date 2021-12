Onde assistir ao vivo a Manchester City x Leicester City, pela Premier League?

Manchester City e Leicester City se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em duelo válido pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Leicester City DATA Domingo, 26 de dezembro de 2021 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança da classificação da Premier League, o Manchester City volta a campo buscando somar mais três pontos.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola pode não ter novamente Kyle Walker, enquanto Torres, que ainda se recupera de uma lesão no pé, está fora.

Do outro lado, o Leicester City, com 22 pontos, não terá Perez, Lookman, Iheanacho e Vestergaard, com Covid-19, além de Barnes e Castagne, lesionados.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus.

Provável escalação do Leicester City: Schmeichel; Albrighton, Vestergaard, Ndidi, Thomas; Dewsbury-Hall, Tielemans, Soumare; Maddison, Vardy, Lookman.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 0 x 4 Manchester City Premier League 19 de dezembro de 2021 Manchester City 7 x 0 Leeds Premier League 14 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x Manchester City Premier League 29 de dezembro de 2021 17h15 (de Brasília) Arsenal x Manchester City Premier League 1 de janeiro de 2022 9h30 (de Brasília)

LEICESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 4 x 0 Newcastle Premier League 12 de dezembro de 2021 Liverpool 3 (5) x (4) 3 Leicester City Copa da Liga Inglesa 22 de dezembro de 2021

Próximas partidas