Onde assistir ao vivo a Manaus x Paysandu, pelas quartas de final da Copa Verde?

A bola rola nesta quarta-feira (3) às 16h (de Brasília) no Estádio Bezerrão para o jogo de ida deste confronto

Manaus e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (3) no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, torneio da CBF entre equipes das regiões Norte e Centro-Oeste. A partida acontece no Estádio Bezerrão, em Brasília, pela "impossibilidade de realização de partidas de futebol em Manaus/AM em decorrência do agravamento das condições sanitárias na cidade", como justificou a entidade. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo no canal Manaus FC TV, no YouTube.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manaus x Paysandu DATA Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Bezerrão - Gama, DF HORÁRIO 16h (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo no canal Manaus FC TV, no YouTube.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado na competição, após duas goleadas, o Manaus do técnico Luizinho Vieira tem os retornos do goleiro Gleibson e do volante Vinícius Barba, que se recuperaram da Covid-19. O meia Erivélton foi regularizado e também está a disposição. Guilherme Amorim será desfalque assim como o volante Gilson Alves. Este último testou positivo para o coronavírus.

O Paysandu terá uma equipe totalmente diferente da que goleou o Galvez-AC no último dia 28. Vários atletas deixaram o clube desde então, pois tiveram contrato encerrado no dia 31. Enquanto alguns ainda negociam renovação, o Papão se vira com um elenco recheado por garotos das categorias de base.

Provável escalação do Manaus: Gleibson; Edvan, Luis Fernando, Thiago Spice e Tiago Costa; Márcio Passos, Gabriel Davis e Erivélton; Jackie Chan, Douglas Lima e Diego Rosa.

Provável escalação do Paysandu: Paulo Ricardo; Yuri, Yan, Perema e Bruno Collaço; Fernando Portel, Alan Calbergue e Luiz Felipe; Malon, Debu e Nicolas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANAUS

JOGO CAMPEONATO DATA Manaus 5 x 0 Ji-Paraná Copa Verde 21 de janeiro de 2021 Atlético-AC 1 x 5 Manaus Copa Verde 25 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x Manaus Copa Verde 7 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Manaus x Penarol Campeonato Amazonense 10 de fevereiro de 2021 19h30 (de Brasília)

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 1 x 0 Paysandu Série C 16 de janeiro de 2021 Paysandu 4 x 1 Galvez Copa Verde 28 de janeiro de 2021

Próximas partidas