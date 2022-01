Onde assistir ao vivo a Madureira x Fluminense, pelo Campeonato Carioca 2022?

No estádio Raulino de Oliveira, Madureira e Fluminense entram em campo neste domingo (30), às 18h (de Brasília), fechando a segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Elevensports, do Cariocão Play, da Flu TV e do One Football, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Madureira x Fluminense DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda - RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Elevensports, o Cariocão Play, o OneFootball e a Flu TV, na internet, irão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer na estreia do estadual, o Madureira busca mais pontos dentro de casa.

O time mandante quer aproveitar o desentrosamento do rival para surpreender e continuar firme na luta por uma vaga na próxima fase.

Do outro lado, o Fluminense decepcionou na primeira rodada ao perder, diante de sua torcida, para o Bangu.

Preparação finalizada! Amanhã, em Volta Redonda, tem jogo contra o Madureira! Pra cima, Fluzão!



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/0ckXV366cV — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) January 29, 2022

O Tricolor, considerado um dos favoritos ao título estadual, deve repetir a escalação do último jogo.

Provável escalação do Madureira: Milton Raphael; Rhuan, Gerson, Thiago Medeiros e Michael Rangel; Rafinha, Lucas Zen e Henrique; Erick Pulga, Romário e Ygor Catatau.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, Yago, André, Cris Silva e Nathan; Willian e Fred..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 1 Bangu Cariocão 9 de dezembro de 2021 Fluminense 3 x 0 Chapecoense Brasileirão 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Audax Carioca 3 de fevereiro de 2022 21h (de Brasília) Flamengo x Fluminense Carioca 6 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

MADUREIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 1 x 0 Resende Cariocão 27 de janeiro de 2022 Madureira 2 x 2 Maricá Copa Rio 20 de outubro de 2021

Próximas partidas