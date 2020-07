Onde assistir ao vivo a Macaé x Fluminense, pelo Campeonato Carioca?

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (2), às 17h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Praticamente classificado para a semifinal da , o encara o Macaé na tarde desta quinta-feira (2), às 17h30 (de Brasília), pela última rodada da Taça Rio. O duelo teria transmissão ao vivo no canal Premiere, da TV Globo, mas a emissora anunciou nesta quinta-feira a rescisão de contrato com a Ferj e com os 11 clubes que o haviam assinado, tirando o jogo da programação. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

QUANDO SERÁ?

JOGO Macaé x Fluminense DATA Quinta-feira, 2 de julho de 2020 LOCAL Bacaxá - Saquarema, RJ HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

A partida estava prevista na programação do Premiere, da TV Globo, a partir das 17h30 (de Brasília), mas a decisão da emissora de romper o contrato de transmissão do inclui já a rodada desta quinta-feira, segundo comunicado oficial da Globo. A emissora alega que a transmissão de Flamengo x Boavista na última quarta-feira, pela FlaTV, configurou quebra de seu direito de exclusividade e, por isso, decidiu encerrar o acordo com a Ferj e com os 11 clubes que o assinaram. Assim, você pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 17h30.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar da derrota para o Volta Redonda, o zagueiro Matheus Ferraz afirmou que o Fluminense vai mostrar uma outra postura já na partida contra o Macaé.

"Não foi muito o que esperávamos. Voltamos muito passivos. Mas temos muito a crescer. Nossa equipe tem batalhado durante o ano e feito grandes jogos. Temos coisas a conquistar, tenho certeza. A questão física é o que a gente mais perde em razão do tempo parado. Mas nossa equipe tem consciência do que fizemos nesse jogo. Temos muito a crescer. Próximo jogo será outra postura e iremos em busca da vitória", disse.

No último treino anres do duelo, o técnico Odair Hellmann escalou Nenê e Wellington Silva nos lugares de Ganso e Evanilson, enquanto Orinho deve ser o susbtituto de Egídio, suspenso por cartão vermelho.

Líder do Grupo B com 9 pontos, o Tricolor está praticamente classificado para a semifinal da Taça Rio e só ficará fora caso perca, Volta Redonda vença e tire uma diferença de nove gols de saldo, enquanto o Macaé é o lanterna do Grupo B, com apenas uma vitória conquistada na Taça Rio.

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Orinho; Hudson, Yago e Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva e Fred.

Provável escalação do Macaé: Jonathan; Felipe, André Ribeiro, Vladimir e Maranhão; Wagner Carioca, Gedeil e Julinho; Alexandro, Madson e Luquinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Fluminense Campeonato Carioca 15 de março de 2020 Fluminense 0 x 3 Volta Redonda Campeonato Carioca 28 de junho de 2020

MACAÉ