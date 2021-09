Onde assistir ao vivo a Londrina x Vitória, pela Série B?

Equipes duelam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Londrina recebe o Vitória neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Estádio do Café, pela 26ª rodada da Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Vitória DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Estádio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Zandick Gondim Alves (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) eLuis Carlos de França (RN)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes VAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)

ONDE VAI PASSAR?



O Londrina recebe o Vitória no Estádio do Café / Foto: Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LONDRINA

O Londrina quer emendar duas vitórias seguidas no Brasilerão para sair da zona de rebaixamento, e nada melhor que superar um concorrente direto no chamdo "jogo de seis pontos".

A equipe ocupa a 18ª posição da tabela, com 24 pontos; sendo cinco vitórias, nove empates e 11 derrotas. Para o duelo o técnico, Márcio Fernandes, não terá nenhum desfalque.

Provável escalação do Londrina: Dalton; Bianqui, Marcondes, Costa, Felipe; Lucas, Henrique; Marcelinho, P. Cacho, Luiz Henrique e Junior Pirambu.

VITÓRIA

O Vitória também não está bem na Série B, ainda ocupando a 17ª colocação, abrindo a zona do rebaixamento, dois pontos atrás do primeiro time fora, e este jogo é considerado uma final para a equipe de Wagner Lopes.

Para o duelo, o treinador não contará, com Dinei, Eduardo, Marcelo Alves, Vico e Gabriel Santiago machucados.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Moraes, Roberto. Cedric, Fernando Neto, Oliveira; Marcinho, Caique Souza e Eron.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 0 x 2 CSA Série B 18 de setembro de 2021 Náutico 1 x 2 Londrina Série B 21 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Londrina Série B 28 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Londrina x Sampaio Corrêa Série B 3 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 0 Vitória Série B 17 de setembro de 2021 Vitória 0 x 0 Coritiba Série B 22 de setembro de 2021

Próximas partidas