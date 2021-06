Onde assistir ao vivo a Londrina x Náutico, pela Série B?

Times se encontram nesta quarta (23), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vice-lanterna da Série B, o Londrina, nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), recebe o líder Náutico, no Estádio do Café, pela sexta rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Londrina x Náutico DATA Quarta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Estádio do Café - Londrina, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando

Quarto árbitro: Gustavo Nogas

ONDE VAI PASSAR?



O Londrina enfrenta o líder do campeonato / Foto: Divulgação Londrina

O Premiere, em pay-per-view é o canal que vai passar o jogo desta quarta, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LONDRINA

Vice-lanterna da Série B, o Londrina ainda está em busca da primeira vitória na competição - até agora foram três empates e duas derrotas nos cinco jogos disputados, somando apenas três pontos.

"Preocupa muito, temos que, primeiramente, estar dentro dentro de um patamar para que a gente brigue para não ficar na parte de baixo. A meta é atingir 44, 45 pontos para aí sim ter tranquilidade", disse o trienador em entrevista coletiva.

TRABALHO FINALIZADO! 🦈💙⚽



A equipe do Londrina finalizou na manhã desta terça (22), a preparação para enfrentar o @nauticope, no Café, nesta quarta (23), às 16h!



Veja algumas fotos do trabalho! 📸#VamosPraCimaTubarão #Praparação #LECxNAU #LondrinaNáutico #SérieB2021 pic.twitter.com/pDuIm9Il6Y — Londrina E C (@LondrinaEC) June 22, 2021

Provável escalação do Londrina: César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto, Luiz Henrique; Jean Henrique, Marcelo Freitas, Adenílson; Douglas Santos, Salatiel (Júnior Pirambu) e Safira

NÁUTICO

Já o Náutico está em uma situação bastante diferente do rival, tendo vencido os cinco jogos que disputou na Série B 2021 e ocupando a primeira colocação - com dez gols marcados e apenas dois sofridos.

Para o jogo, porém, o Timbu tem alguns desfalques. O zagueiro Wagner e o treinador Hélio dos Anjos vão cumprir supensão, enquanto Vinícius e Djavan estão lesionados - o primeiro com dores no joelho e o segundo com um desconforto na coxa.

Bom dia, torcida mais fiel do Nordeste! Amanhã é dia de Timbu em campo outra vez 🙅‍♂️🌤🇦🇹



📸 @TiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/7XoK6Ks3rm — Náutico (@nauticope) June 22, 2021

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Yago, Bryan (Rafinha); Matheus Trindade, Rhaldney, Jean Carlos; Giovanny (Bryan), Erick e Kieza

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Londrina Brasileirão Série B 20 de junho de 2021 Londrina 2 x 2 Botafogo Brasileirão Série B 17 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Londrina Brasileirão Série B 26 de junho de 2021 18h30 (de Brasília) Londrina x Avaí Brasileirão Série B 30 de junho de 2021 19h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 1 Botafogo Brasileirão Série B 20 de junho de 2021 Náutico 2 x 0 Vila Nova Brasileirão Série B 15 de junho de 2021

Próximas partidas