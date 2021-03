Onde assistir ao vivo a Liverpool x Fulham, pela Premier League?

Em Anfield, equipes entram em campo neste domingo (7), pela 27ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de acabar com a má fase na temporada, o Liverpool recebe o Fulham neste domingo (7), a partir das 11h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Fulham DATA Domingo, 7 de março de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds buscam a recuperação na Premier League/ Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai passar o jogo deste domingo (7), às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após sofrer a sua quinta derrota consecutiva no Anfield, deixando uma marca negativa em sua história e fazendo muitos questionares: o que aconteceu com o Liverpool? Os Reds juntam os cacos para voltar a encontrar com a vitória na Premier League. Apesar da má fase, o técnico Jurgen Klopp não quer inventar desculpas, mas ganhou mais um jogador na lista de lesionados: Kabak se juntou a Henderson, Van Dijk, Gomez e Matip no departamento médico.

Do outro lado, o Fulham quer aproveitar o mau momento do rival para somar pontos no campeonato, em sua luta particular contra o rebaixamento. Os únicos desfalques da equipe para o duelo são Rodak e Cairney, machucados.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Mane, Jota.

Provável escalação do Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Anguissa; Cavaleiro, Loftus-Cheek, Lookman; Maja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 1 Chelsea Premier League 4 de março de 2021 Sheffield United 0 x 2 Liverpool Premier League 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x RB Leipzig Champions League 10 de março de 2021 17h (de Brasília) Wolverhampton x Liverpool Premier League 15 de março de 2021 17h (de Brasília)

FULHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 0 x 1 Tottenham Premier League 4 de março de 2021 Crystal Palace 0 x 0 Fulham Premier League 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas