Onde assistir ao vivo a Liverpool x Crystal Palace, pela Premier League?

Equipes duelam neste sábado (18), pela quinta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em terceiro na Liga Inglesa, o Liverpool recebe o Crystal Palace, 11º colocado, em casa neste sábado (18), às 11h00 (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada do torneio. O jogo será transmitido pelo canal da ESPN Brasil.

Você pode acompanhar o jogo em tempo real pelo portal da Goal clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Crystal Palace DATA Sábado, 18 de setembro de 2021 LOCAL Anfield Stadium - Liverpool, Inglaterra HORÁRIO 11h (de Brasília)

(Foto: Getty)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O canal da ESPN Brasil fará ao vivo a transmissão de Liverpool x Crystal Palace amanhã (18), às 11h00 (de Brasília). Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal da ESPN Brasil?

OPERADORA SD HD CLARO TV ESPN Brasil: 70 ESPN Brasil: 570 SKY ESPN Brasil: 198 ESPN Brasil: 598 NET ESPN Brasil: 70 ESPN Brasil: 570 OI TV - ESPN Brasil: 160 VIVO FIBRA - ESPN Brasil: 570 VIVO DHT ESPN Brasil: 462 ESPN Brasil: 875 VIVO CABO ESPN Brasil: 44 ESPN Brasil: 344 ALGAR DHT ESPN Brasil: 462 ESPN Brasil: 966 ALGAR CABO ESPN Brasil: 54 ESPN Brasil: 212 ION TV - ESPN Brasil: 221 TV ALPHAVILLE - ESPN Brasil: 70 BRISANET - ESPN Brasil: 31 ORM CABO ESPN Brasil: 151 ESPN Brasil: 551 SSTV ESPN Brasil: 81 ESPN Brasil: 509 SUPERCABO TV ESPN Brasil: 97 ESPN Brasil: 402 CABO NATAL ESPN Brasil: 72 ESPN Brasil: 813 MULTITEL ESPN Brasil: 56 ESPN Brasil: 556

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atualmente em teceiro lugar na tabela, o time de Jürgen Klopp se prepara para mais uma Premier League, com a pretensão de vencer como em 2019, onde levou a taça da Liga Inglesa e ainda fez do Liverpool um dos maiores times do mundo.

Em 2020, ficou em terceiro colocado, atrás de Manchester United e City.

Na Champions League deste ano, começou com bom resultado, vencendo o histórico Milan por 3 a 2. Para a partida deste sábado, Firmino será desfalque para a equipe.

Já o Crystal Palace, que faz fracas campanhas nos últimos anos, tenta ficar ao menos em posições mais acima na tabela. O atleta Zaha teve boas atuações no último jogo, podendo auxiliar sua equipe contra os Reds no próximo duelo.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Jota e Mane.

Provável escalação do Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi e Mitchell; Gallagher, Kouyaté e McArthur; Zaha, Edouard e Ayew.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds United 0 x 3 Liverpool Premier League 12 de setembro de 2021 Liverpool 3 x 2 Milan Champions League 15 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Crystal Palace Premier League 18 de setembro de 2021 11h00 (de Brasília) Norwich City x Liverpool Carabao Cup (Copa da Liga) 21 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 2 x 2 Crystal Palace Premier League 28 de agosto de 2021 Crystal Palace 3 x 0 Tottenham Premier League 11 de setembro de 2021

Próximas partidas