Onde assistir ao vivo a Liverpool x Chelsea, pela Premier League?

Clássico inglês nesta quinta-feira (4), às 17h15 (de Brasília), em Anfield; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Liverpool recebe o Chelsea nesta quinta-feira (4), às 17h15 (de Brasília), em Anfield, pela 29ª rodada da Premier League. Em uma temporada irregular, os Reds tentam vencer os Blues para se aproximarem da zona de classificação para a Liga dos Campeões, mesmo objetivo da equipe de Thomas Tuchel. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Chelsea DATA Quinta-feira, 4 de março de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds buscam a recuperação na Premier League/ Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai passar o jogo desta quinta-feira (4), às 17h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Jürgen Klopp já deu adeus à tentativa do bicampeonato inglês. São 22 pontos de diferença para o líder Manchester City no momento, mas os Reds ainda sonham com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Para isso, o time de Anfield precisa superar as ausências de Jordan Henderson, Joe Gomez, Virgil van Dijk e Joel Matip. Alisson, que perdeu o último jogo do Liverpool após o falecimento de seu pai, pode voltar para a equipe.

🔴🔴 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 🔵🔵



Pelo lado do time de Stamford Bridge, Thomas Tuchel ainda não deve contar com Thiago Silva e Tammy Abraham, embora ambos já tenham retornado aos treinos após se recuperarem de lesões. No ataque, o alemão deve se decidir por Timo Werner ao invés de Olivier Giroud no comando do ataque. Reece James, Christian Pulisic, Werner, Marcos Alonso, Kurt Zouma, Havertz e Jorginho começaram no banco no empate com o Manchester United e podem se beneficiar de um eventual rodízio.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Giroud, Werner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 2 Everton Premier League 20 de fevereiro de 2021 Sheffield United 0 x 2 Liverpool Premier League 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Fulham Premier League 7 de março de 2021 11h (de Brasília) Liverpool x RB Leipzig Champions League 10 de março de 2021 17h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea Champions League 23 de fevereiro de 2021 Chelsea 0 x 0 Manchester United Premier League 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas