Onde assistir ao vivo a Liverpool x Aston Villa, pela Premier League?

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Liverpool volta a campo contra o Aston Villa neste sábado (11), às 12h (de Brasília), em Anfield, em duelo válido pela 16ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Aston Villa DATA Sábado, 11 de dezembro de 2021 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com seis vitórias consecutivas na temporada, o Liverpool briga pela liderança da Premier League com o rival Manchester City.

Para o confronto em Anfield, o técnico Klopp terá os retornos de Van Dijk, Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara, poupados na vitória sobre o Milan na última rodada da fase de grupos da Champions League.

Do outro lado, o Aston Villa, no meio da tabela com 19 pontos, pode repetir a mesma escalação que venceu o Leicester City na última rodada.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane.

Provável escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; McGinn, Nakamba, Luiz; Ramsey, Buendia; Watkins.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1 x 2 Manchester City Premier League 1 de dezembro de 2021 Aston Villa 2 x 1 Leicester Premier League 5 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Norwich x Aston Villa Premier League 14 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília) Aston Villa x Burnely Premier League 18 de dezembro de 2021 12h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Wolves 0 x 1 Liverpool Premier League 4 de dezembro de 2021 Milan 1 x 2 Liverpool Champions League 7 de dezembro de 2021

Próximas partidas