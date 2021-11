Onde assistir ao vivo a Liverpool x Arsenal, pela Premier League?

Liverpool e Arsenal fazem clássico inglês neste sábado (20), no Anfield, a partir das 14h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Arsenal DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Anfield, Liverpool - ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo deste sábado será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Liverpool quer voltar a encontrar a vitória na Premier League e, em casa, mesmo com muitos problemas quer se impor diante do rival.

Os Reds perderam Henderson, Robertson e Mane nas datas Fifa e, por isso, o trio é desfalque para o clássico. Origi, com problema físico, é dúvida, enquanto Firmino, Gomez, Milner, Keita, Jones e Elliott seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Arsenal busca o triunfo para tentar entra no G-4 do inglês.

Os Gunners contam com os retornos de Partey e Balogun, enquanto Xhaka e Kolasinac continuam se recuperando de lesão. Lacazette e Aubameyang devem formar a dupla de ataque.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Thomas, Lokonga, Smith Rowe; Lacazette; Aubameyang.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 3 x 2 Liverpool Premier League 7 de novembro de 2021 Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid Champions League 3 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Porto Champions League 24 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Liverpool x Southampton Premier League 27 de novembro de 2021 12h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 x 0 Watford Premier League 7 de novembro de 2021 Leicester 0 x 2 Arsenal Premier League 30 de outubro de 2021

Próximas partidas