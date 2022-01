Onde assistir ao vivo a Linense x Atlético-MG, pela Copinha 2022?

Classificado, o Atlético-MG enfrenta o Linense na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Linense x Atlético-MG DATA Sábado, 8 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Gilberto Siqueira Lopes - Lins, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, às 16h30, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 100% de aproveitamento na Copinha e já classificado para a próxima fase, o Atlético-MG busca encerrar a fase de grupos com mais três pontos, depois de vencer de virada o Aliança por 3 a 1.

Por outro lado, o Linense, na segunda posição do grupo 4, com quatro pontos, vem de empate com o Desportivo Aliança.

Provável escalação do Atlético-MG: Gabriel Delfim; Carlos Daniel, Cauê, Leo Simoni, Daniel Borges; Luis Fernando, Rubens, Guilherme Santos; Júlio César, Luiz Filipe e Emanuel Pereira.

Provável escalação do Linense: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Linense 5 x 0 Andirá-AC Copinha 2 de janeiro de 2022 Linense 2 x 2 Deportivo Aliança Copinha 5 de janeiro de 2022

ATLÉTICO-MG