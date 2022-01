Onde assistir ao vivo a Linares Deportivo x Barcelona, pelas oitavas de final da Copa do Rei?

Barcelona e Linares Deportivo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (5), às 15h30 (de Brasília), no Estadio de Linarejos, pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Linares Deportivo x Barcelona DATA Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 LOCAL Estadio de Linarejos- Linares, ESP HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de duas vitórias e um empate no Campeonato Espanhol, o Barcelona volta as atenções para a Copa do Rei.

Depay, Sergi Roberto, Pedri, Fati, Braithwaite, lesionados, estão fora, enquanto Sergio Busquets retorna após cumprir suspensão.

Já o Linares pode repetir a mesma equipe que eliminou o Alavés na seguna rodada da competição.

Provável escalação do Linares: Brimah; Perejon, Lara, Gomez, Barbosa; Sanchidrian, Alex, Rodri, Carnicer; Diaz, Etxaniz.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Mingueza, Lenglet, Umtiti, Araujo; Nico, Busquets, Puig; Akhomach, L de Jong, Jutgla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LINARES

JOGO CAMPEONATO DATA Linares 0 (6) x (5) 0 Gimnastic Copa do Rei 1 de dezembro de 2021 Linares 2 x 1 Alavés Copa do Rei 14 de dezembro de 2021

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 1 x 1 Barcelona La Liga 21 de dezembro de 2021 Mallorca 0 x 1 Barcelona La Liga 2 de janeiro de 2022

Próximas partidas