Onde assistir ao vivo a Levante x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

Merengues entram em campo neste domingo (4), às 11h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando manter a invencibilidade no Campeonato Espanhol, o enfrenta o neste domingo (4), às 11h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Levante x Real Madrid DATA , Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Estadio de la Cerámica - ESP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, a partir das 11h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Real Madrid busca mais um triunfo fora de casa na LaLiga.

Mais times

Para o duelo, o técnico Zinedine Zidane segue sem contar com Dani Carvajal, afastado há dois meses com lesão no joelho. Desta forma, Alvaro Odriozola segue no time titular, enquanto Eder Militão é tratado como dúvida.

Já o Levante registra duas derrotas e uma vitória e busca subir na tabela de classificação.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Asensio.

Provável escalação do Levante: Fernandez; Filho, Duarte, Vezo, Tono; Bardhi, Radoja, Vukcevic, Campana; Morales, Roger Marti.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 2 x 3 Real Madrid 26 de setembro de 2020 Real Madrid 1 x 0 Valladolld La Liga 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Cádiz La Liga 18 de outubro de 2020 A determinar x Real Madrid La Liga 25 de outubro de 2020 A determinar

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 1 x 3 Levante La Liga 27 de setembro de 2020 1 x 0 Levante La Liga 1 de outubro de 2020

Próximas partidas