Onde assistir ao vivo a Levante x Atlético de Madrid pelo Espanhol?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), às 16h30 (de Brasília), no Ciudad de Valencia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Levante recebe o Atlético de Madrid nesta quinta-feira (28), às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, pela TV por assinatura, e pelo Star+, streaming online. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Levante x Atlético de Madrid DATA Quinta-feira, 28 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Ciudad de Valencia HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN Brasil, na TV por assinatura, e o sistema de streaming online Star+ transmitem o duelo desta quinta (28). Na Goal, você pode acompanhar aos lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Neste próximo duelo, as duas equipes lutam por objetivos diferentes. Enquanto o Levante pensa em sair da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, atualmente em 19º colocado, o Atleti está próximo da liderança, em sétimo, mas com apenas três pontos atrás do primeiro colocado.

Tendo um empate no último duelo por La Liga, os Colchoneros lutam para passar o Real Madrid e conquistar novamente o título. Mesmo que vença e o Real perca, ainda não alcança a primeira posição por causa do saldo de gols, menor até o momento.

O Levante vem de uma derrota e um desfalque: o lateral esquerdo Clerc, suspenso pelo segundo amarelo.

Provável escalação do Levante: Fernández; Franqueza, Vezo, Mustafi e Miramón; Martínez, Radoja, Melero e de Frutos; Morales e Soldado.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso e Renan Lodi; De Paul, Koke e Lemar; Griezmann, Suárez e João Félix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Levante 0 x 0 Getafe Campeonato Espanhol 16 de outubro de 2021 Sevilla 5 x 3 Levante Campeonato Espanhol 24 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Levante x Atlético de Madrid Campeonato Espanhol 28 de outubro de 2021 16h30 (de Brasília) Levante x Granada Campeonato Espanhol 01 de novembro de 2021 17h00 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool UEFA Champions League 19 de outubro de 2021 Atlético de Madrid 2 x 2 Real Sociedad Campeonato Espanhol 24 de outubro de 2021

Próximas partidas