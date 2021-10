Onde assistir ao vivo a Letônia x Holanda, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022?

Equipes duelam nesta sexta-feira (8), às 15h45 (de Brasília), válido pelas Eliminatórias de Qatar 2022; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

A Letônia enfrenta a Holanda nesta sexta (08), às 15h45 (de Brasília), em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar 2022. O jogo será transmitido na TV fechada pelo canal da TNT, e na internet pela plataforma de streaming Estádio TNT Sports. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Letônia x Holanda DATA Sexta-feira, 8 de outubro de 2021 LOCAL Daugava Stadium - Liepāja, Letónia HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo entre as seleções desta sexta-feira será transmitido pelo canal da TNT, na televisão por assinatura, e na plataforma de streaming Estádio TNT Sports. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual o canal da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro vitórias, um empate e uma derrota, a Holanda se mantém na primeira colocação do Grupo G das Eliminatórias, empatada apenas com a Dinamarca, a frente pelo saldo de gols. Noa Lang é o destaque da seleção holandesa, jovem que vem fazendo boas atuações pelo Club Brugge.

Já a Letônia está em penúltimo do grupo, com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas.

Provável escalação do Letônia: Steinbors; Savalnieks, Tarasovs, Dubra e Jurkovskis; Kamess, Emsis, Karklins e Ciganiks; Gutkovskis e Ikaunieks.

Provável escalação do Holanda: Bijlow; Dumfries, S. de Vrij, V. van Dijk e Blind (Noa Lang); Wijnaldum, de Jong e Klaassen; Berghuis, Depay e Bergwijn.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

LETÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Letônia 0 x 2 Noruega Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 4 de setembro de 2021 Montenegro 0 x 0 Letônia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 7 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Letônia x Holanda Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 8 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Letônia x Turquia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 11 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 4 x 0 Montenegro Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 4 de setembro de 2021 Holanda 6 x 1 Turquia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 7 de setembro de 2021

Próximas partidas