Onde assistir ao vivo a Leicester x Manchester City, pela Premier League?

Duelo no topo da tabela promete agitar a tarde de sábado na Inglaterra; saiba como assistir ao vivo na TV e na internet

Tem jogo decisivo na Premier League! Neste sábado (3 de abril), o Leicester, terceiro colocado, recebe o líder Manchester City no King Power Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês. A partida, que acontece às 13h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester x Manchester City DATA Sábado, 03 de abril de 2021 LOCAL King Power Stadium - Leicester, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vardy e De Bruyne prometem brilhar no sábado / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, vai passar o jogo deste domingo, às 12h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O momento das duas equipes é muito bom. Se Jamie Vardy não balança as redes adversárias há oito jogos, o nigeriano Kelechi Iheanacho fez sete gols no últimos quatro jogos. Os Foxes só perderam um nos últimos 13 jogos na primeira divisão inglesa e além do terceiro lugar na Premier League, a equipe também está na semifinal da FA Cup, eliminando o Manchester United na rodada anterior.

Pelo lado do Manchester City, os últimos dias ficaram marcados pelo anúncio da despedida de Sergio Agüero do clube. Machucado em boa parte da temporada, o argentino tem apenas um gol na atual Premier League e fica a expectativa de como Pep Guardiola o utilizará nestes últimos jogos com os Citizens.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Castagne; Iheanacho, Vardy.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Rúben Dias, Stones, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Sterling; Jesus.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 5 x 0 Sheffield United Premier League 14 de março de 2021 Leicester 3 x 1 Manchester United Copa da Inglaterra 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Leicester Premier League 11 de abril de 2021 10h (de Brasília) Leicester x Southampton Copa da Inglaterra 18 de abril de 2021 14h30 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 0 Borussia Mönchengladbach Liga dos Campeões 16 de março de 2021 Everton 0 x 2 Manchester City Copa da Inglaterra 20 de março de 2021

Próximas partidas