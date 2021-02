Onde assistir ao vivo a Leicester x Liverpool, pela Premier League?

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 24ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Leicester e Liverpool fazem duelo de equipes que estão no G-4 neste sábado (13), no Leicester Stadium, às 9h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leicester x Chelsea DATA Terça-feira, 13 de fevereiro de 2021 LOCAL Leicester Stadium, Leicester - ING HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foxes querem seguir no G-4 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pela Fox Sports. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal do Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LEICESTER

À frente do rival na tabela, o Leicester quer mostrar sua força em casa. Os Foxes não poderão contar com James Justin, Ayoze Perez, Fofana, Praet e Morgan, lesionados. No entanto, Ndidi está de volta à equipe, enquanto Barnes e Maddison estão confirmados.

Provável escalação do Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Fuchs; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.

LIVERPOOL

Em má fase após sofrer três derrotas consecutivas em casa, sendo uma delas a goleada sofrida para o Manchester City, o Liverpool teve a semana inteira para trabalhar, mas tem dúvidas para o duelo deste sábado: Thiago Alcantara e Fabinho, com problemas físicos, não estão garantidos, enquanto Wijnaldum não treinou com o elenco..

𝐈𝐂𝐘𝐌𝐈: Squad training at the @AXA Training Centre ahead of #LEILIV 👊 — Liverpool FC (@LFC) February 11, 2021

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Thiago, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEICESTER

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 1 x 0 Brighton Copa da Inglaterra 10 de fevereiro de 2021 Wolverhampton 0 x 0 Leicester Premier League 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester x Slavia Praga Liga Europa 18 de fevereiro de 2021 14h55 (de Brasília) Leicester x Arsenal Premier League 28 de fevereiro de 2021 9h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 1 x 4 Manchester City Premier League 7 de fevereiro de 2021 Liverpool 0 x 1 Brighton Premier League 3 de fevereiro de 2021

Próximas partidas