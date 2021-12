Onde assistir ao vivo a Leeds x Arsenal, pela Premier League?

Enquanto busca se afastar da zona do rebiaxamento, o Leeds recebe o Arenal, que está no G-4 da Premier League, neste sábado (18), às 14h30 (de Brasília), pela 18ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, em streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leeds x Arsenal DATA Sábado, 18 de novembro de 2021 LOCAL Elland Road - Leeds, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Marriner

Assistentes: Eddie Smart e Scott Ledger

Quarto árbitro: John Brooks

VAR: Michael Oliver

Auxiliar VAR: Sian Massey-Ellis

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, em streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando de uma volta por cima na Premier League, o Leeds, que vem de uma goleada por 7 a 0 sofrida contra o Manchester City, ocupa apenas a 16ª colocação na tabela, com somente cinco pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento.

Um dos grandes problemas do Leeds na temporada é o excesso de lesões, que só piora. Agora, entram para a lista Daniel James e Jamie Shackleton, com problemas musculares e no calcanhar, respectivamente. Além disso, Junior Firpo levou o terceiro amarelo e está suspenso.

Já o Arsenal vai para o jogo tentando se manter no G-4 da Premier League. No entanto, um jogo decisivo pode fazer com que Mikel Arteta decida por fazer grandes mudanças em seu time titular. O principal desfalque é Aubameyang, que segue afastado pelo Arsenal após problemas disciplinares.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Llorente, Dallas; Klich, Forshaw; Raphinha, Roberts, Harrison; Gelhardt.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LEEDS

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 7 x 0 Leeds Premier League 14 de dezembro de 2021 Chelsea 3 x 2 Leeds Premier League 11 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Leeds Premier League 26 de dezembro de 2021 9h30 (de Brasília) Leeds x Aston Villa Premier League 28 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 0 West Ham Premier League 15 de dezembro de 2021 Arsenal 3 x 0 Southampton Premier League 11 de dezembro de 2021

Próximas partidas