Onde assistir ao vivo a LDU x São Paulo, pela Copa Libertadores?

Tricolor entra em campo nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pensando apenas na vitória para seguir sonhando com a classificação, o enfrenta a na noite desta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo no PPV da Conmebol TV em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO LDU x São Paulo DATA Terça-feira, 22 de setembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo PPV da Conmebol TV em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro), a partir das 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Vindo de empate com o River Plate, o São Paulo entra em campo pressionado por um resultado positivo para seguir boas condições na busca por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz não terá Daniel Alves, que se recupera de cirurgia para corrigir uma fratura no antebraço direito, além de Juanfran, liberado para viajar para a pois um parente próximo morreu. Igor Vinícius será o seu substituto. Luciano, suspenso, também está fora.

Já a LDU é líder do grupo D, com seis pontos, e chega após vencer o Binacional por 1 a 0 no retorno da Libertadores.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara, Igor Gomes; Pablo e Vítor Bueno.

Provável escalação da LDU: Adrian Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Christian Cruz; Lucas Piovi, Lucas Villarruel, Paulo Zunino, Jhojan Julio, Rodrigo Aguirre, Marcos Caicedo.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

Com três pontos no Grupo D, com três pontos, o São Paulo busca a segunda vitória na Libertadores.

JOGOS DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES

Binacional 2 x 1 São Paulo - 5 de março de 2020

São Paulo 3 x 0 LDU - 11 de março de 2020

São Paulo 2 x 2 - 17 de setembro de 2020

LDU x São Paulo - 22 de setembro de 2020

River Plate x São Paulo - 30 de setembro de 2020

São Paulo x Binacional - 20 de outubro de 2020

JOGOS DA LDU NA LIBERTADORES

LDU 3 x 0 River Plate - 4 de março de 2020

São Paulo 3 x 0 LDU - 11 de março de 2020

Binacional 0 x 1 LDU - 15 de setembro de 2020

LDU x São Paulo - 22 de setembro de 2020

LDU x Binacional - 29 de setembro de 2020

River Plate x LDU - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO SÃO PAULO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Três vezes campeão da Copa Libertadores, o São Paulo participa pela 20ª vez do torneio. Em 185 jogos, a equipe acumula 61 vitórias, 33 empates e 30 derrotas, com 185 gols marcados e 114 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Pré 16,67% 2016 Quatas de final 45,24% 2015 Oitavas de final 62,5% 2013 Oitavas de final 33,33% 2010 Semi 66,67% 2009 Quartas de final 54,17% 2008 Quartas de final 60% 2007 Oitavas de final 58,33% 2006 Vice 61,9% 2005 Campeão 73,81% 2004 Semi 69,44% 1994 Vice 62,5% 1993 Campeão 62,5% 1992 Campeão 67,86% 1987 Fase de grupos 33,33% 1982 Fase de grupos 50% 1978 Fase de grupos 41,67% 1974 Vice 73,08% 1972 Segunda fase 60%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 12 de setembro de 2020 LDU x São Paulo Copa Libertadores 22 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x São Paulo Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020 19h (de Brasília) River Plate x São Paulo Copa Libertadores 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

LDU

JOGO CAMPEONATO DATA Binacional 0 x 1 LDU Copa Libertadores 16 de setembro de 2020 1 x 1 LDU 20 de setembro de 2020

Próximas partidas