Onde assistir ao vivo a LDU x Santos, pelas oitavas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça (24), às 19h15 (de Brasília), em Quito; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo nest terça-feira (24), às 19h15 (de Brasília), em Quito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO LDU x Santos DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Rodrigo Paz Delgado - Quito HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, com narração de Marco de Vargas, e comentários de Rodrigo Bueno, Mauro Naves, Zé Elias e Carlos Simon. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na altitude de 2.850 da capital equatoriana, o Santos entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Liberadores, com a missão de conseguir um bom resultado para decidir a vaga às quartas de final em casa.

"A diferença é brutal do nível do mar para 2.850 metros, onde nos encontramos. Por exemplo, quando você bate, se você (goleiro) sair junto com a bola, você não consegue chegar. A preferência dessa adaptação é estudar esse tempo de bola. Dá para pegar um pouco da velocidade, ter noção do tempo de bola, que é fundamental. As dificuldades aqui aumentam", disse Arzul, preparador de goleiros.

Para o confronto, o terá alguns desfalques importantes: o auxiliar técnico Eudes Pedro e o gerente de futebol Jorge Andrade, assim como Madson, João Paulo e Sandry, que seguem com Covid-19. John e Pará devem assumir a titularidade.

Enquanto a equipe brasileira terminou a primeira fase invicta e líder do grupo G, a LDU ficou em segundo no grupo D, e vem de derrota na última rodada da Libertadores para o por 3 a 0.

Provável escalação do Santos: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Alison e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.​

Provável escalação da LDU: Gabbarini, Perlaza, L. Caicedo, Ordóñez, Cruz, Alcivar, Vega, Arce, Julio, M. Caicedo, Borja.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA LIBERTADORES 2020

O Santos encerrou a fase de grupos na liderança do grupo G com 16 pontos e invicto. Foram cinco vitórias e um empate, com aproveitamento de 88,9%.

JOGOS DO SANTOS NA LIBERTADORES

Defensa y Justicia 1 x 2 Santos - 3 de março de 2020

Santos 1 x 0 - 10 de março de 2020

Santos 0 x 0 - 15 de setembro de 2020

Delfín 1 x 2 Santos - 24 de setembro de 2020

Olimpia 2 x 3 Santos - 1 de outubro de 2020

Santos 2 x 1 Defensa y Justicia - 20 de outubro de 2020

JOGOS DA LDU NA LIBERTADORES

LDU 3 x 0 River Plate - 4 de março de 2020

3 x 0 LDU - 11 de março de 2020

Binacional 0 x 1 LDU - 15 de setembro de 2020

LDU 4 x 2 São Paulo - 22 de setembro de 2020

LDU 4 x 0 Binacional - 29 de setembro de 2020

River Plate 3 x 0 LDU - 20 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO SANTOS NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Tricampeão da Libertadores, o Santos participa pela 15ª vez da . Em 136 jogos, a equipe acumula 76 vitórias, 28 empates e 32 derrotas, com 261 gols marcados e 154 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2018 Oitavas de final 45,83% 2017 Quartas de final 63,33% 2012 Semi 55,56% 2011 Campeão 64,29% 2008 Quartas de final 63,33% 2007 Semi 83,33% 2005 Quartas de final 50% 2004 Quartas de final 66,67% 2003 Vice 61,90% 1984 Primeira fase 11,11% 1965 Semi 71,43% 1964 Semi 0% 1963 Campeão 87,5% 1962 Campeão 77,78%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 -PR 1 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Sport Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Santos x LDU Copa Libertadores 1 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

LDU

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 1 x 2 Copa Libertadores 19 de novembro de 2020 Guayaliquil 1 x LDU 22 de novembro de 2020

Próximas partidas