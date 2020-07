Onde assistir ao vivo a Lazio x Sassuolo, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo neste sábado (11), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico; veja como acompanhar ao vivo na internet

Ainda sonhando com o título do Campeonato Italiano, a recebe o na tarde deste sábado (11), às 12h15 (de Brasília), pela 32ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no , mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Sassuolo DATA Sábado, 11 de julho de 2020 LOCAL Stadio Olimpico - , ITA HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, a partir das 12h15 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Lazio espera manter viva a esperança do título do Campeonato Italiano ao receber o Sassuolo no Estádio Olímpico neste sábado (11).

A equipe deve contar com o retorno de Luiz Felipe, afastado dos gramados desde fevereiro. O defensor substituirá Patric, suspenso.

Já o Sassuolo, na oitava posição com 43 pontos, chega embalado com três vitórias consecutivas.

De Zerbi pode relutar em fazer muitas mudanças na equipe, mas Georgios Kyriakopoulos e Gian Marco Ferrari podem retornar na defesa.

Provável escalação da Lazio: Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Lazzarri, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Provável escalação do Sassuolo: Consigli; Muldur, Ferrari, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Lazio Campeonato Italiano 30 de junho de 2020 Lazio 0 x 3 Campeonato Italiano 4 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Lazio Campeonato Italiano 15 de julho de 2020 A determinar x Lazio Campeonato Italiano 20 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

SASSUOLO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Sassuolo Campeonato Italiano 1 de julho de 2020 Sassuolo 4 x 2 Lecce Campeonato Italiano 4 de julho de 2020

Próximas partidas