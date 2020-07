Onde assistir ao vivo a Lazio x Milan, pelo Campeonato Italiano?

Clássico italiano está marcado para este sábado (4), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico italiano na área. Brigando pelo título com a , a entra em campo para encarar o neste sábado (4), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeoanto Italiano. A partida não terá transmissão ao vivo no . Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Milan DATA Sábado, 4 de julho de 2020 LOCAL Stadio Olimpico - , ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), mas a partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Enquanto o Milan está em boa forma desde que voltou à ação após o período de paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus, conquistando sete pontos dos nove disputados, a Lazio está apenas quatro pontos atrás da líder Juventus.

Mais times

A Lazio não poderá contar com o artilheiro Ciro Immobile , que marcou 32 vezes nesta temporada, e o atacante Felipe Caicedo, suspenso.

Lucas Leiva, Luiz Felipe, Bobby Adekanye e Senad Lulic ainda estão lesionados, o que significa que a equipe da casa estará longe de ter força total para o confronto deste sábado.

Já o Milan, não terá Mateo Musacchio e Leo Duarte, lesionados, mas Lucas Paquetá deve manter a sua posição na equipe titular, enquanto Ibrahimovic deve começar no banco de reservas.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Calhanoglu; Rebic.

Provável escalação da Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Anderson e Jony; Alberto; Correa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 0 Roma Campeonato Italiano 28 de junho de 2020 2 x 2 Milan Campeonato Italiano 1 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Juventus Campeonato Italiano 7 de julho de 2020 16h45 (de Brasília) x Milan Campeonato Italiano 12 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 2 x 1 Campeonato Italiano 27 de junho de 2020 1 x 2 Lazio Campeonato Italiano 30 de junho de 2020

Próximas partidas